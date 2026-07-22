Минобороны РФ опубликовало список пораженных за ночь объектов в портах Украины

Российские военные в ночь на среду продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Так, в порту "Одесса" были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для снабжения ВСУ, а также объекты портовой инфраструктуры, которая используется для разгрузки и хранения военных грузов.

Кроме того, на переходе морем были поражены сухогруз и морское судно типа "балкер", которые везли грузы для ВСУ в порты "Одесса" и "Черноморск". Они попали под удар, когда находились в 15 и 53 км юго-восточнее Одессы.

Также в самой Одессе под удар попал логистический центр "Новой Почты" - он используется для хранения грузов военного назначения.

Наконец, в районе населенного пункта Ковалевка (расположена в 25 км северо-западнее Одессы) ВС РФ поразили батарею берегового ракетного комплекса "Нептун-2", были уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.