Нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт» загорелась в Одессе после ракетного удара Вооруженных сил России. Дым от пожара был виден из разных районов города.

Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Российские военные нанесли удар ракетой «Бандероль» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт». На объекте вспыхнул масштабный пожар: густой дым виден из разных районов Одессы, — говорится в материале.

Прошедшей ночью российские военные нанесли удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Армия поразила высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами порт Одесса.

Кроме того, 18 июля ВС России тоже атаковали порты Украины, которые использовались для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна.

Кроме того, российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным Министерства обороны России, осуществлялись сборка и хранение беспилотников.