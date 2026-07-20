Shot: Крупнейшая нефтебаза загорелась в Одессе после российского ракетного удара
Нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт» загорелась в Одессе после ракетного удара Вооруженных сил России. Дым от пожара был виден из разных районов города.
Об этом в понедельник, 20 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
Прошедшей ночью российские военные нанесли удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Армия поразила высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами порт Одесса.
Кроме того, 18 июля ВС России тоже атаковали порты Украины, которые использовались для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна.
Кроме того, российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным Министерства обороны России, осуществлялись сборка и хранение беспилотников.