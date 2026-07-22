ВС России нанесли удар по газоперерабатывающей установке в Харьковской области

Российские войска вывели из строя газоперерабатывающую установку в Харьковской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

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По газоперерабатывающей установке, расположенной в населенном пункте Ефремовка, нанесли удар беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер». В результате атаки установка была выведена из строя.

21 июля сообщалось, что расчеты беспилотников «Герань» уничтожили в Запорожье два логистических центра, работавших в интересах Вооруженных сил Украины.

В этот же день стало известно, что российские войска с помощью «Гераней-4» уничтожили резервуары с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области.

19 июля Вооруженные силы России ударили беспилотниками «Герань-4 сикер» по судну типа балкер на рейде порта Одесса.

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