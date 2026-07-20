ВС РФ поразили стоянку с грузовиками в Днепропетровской области
ВС РФ поразили "Геранями" стоянку с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Поражение расчетами беспилотных летательных аппаратов "Герань" стоянки с грузовой техникой в Днепропетровской области, которая использовалась для обеспечения нужд ВСУ. Данный автотранспорт применялся для перевозки БПЛА и их комплектующих. Кроме того, отдельные автоцистерны задействовались для перевозки ГСМ и кратковременного хранения производных продуктов нефти. Успешное уничтожение цели подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени", - сказали там.