Над Рижским заливом пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО

Над акваторией Рижского залива в воздушном пространстве Латвии и Эстонии пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что замеченный самолет — Boeing E-3A Sentry AWACS. Он вылетел из международного аэропорта в Литве, после чего вошел в воздушное пространство Латвии. После этого он начал движение по кругу поблизости от аэропорта Юрмала, потом пролетел над Рижским заливом и снова стал кружить возле эстонского аэропорта Пярну. В итоге воздушное судно двинулось обратно к аэропорту Юрмала.

Boeing E-3A Sentry способен идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях, а также координировать действия авиации и сил ПВО. Его радиус обнаружения составляет до 600 километров.

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