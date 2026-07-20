«Черные небеса»: в Одессе начался масштабный пожар после ударов по порту

Масштабный пожар начался в понедельник, 20 июля, в Одессе после взрывов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В пресс-службе Минобороны РФ пояснили, что в ночь на 20 июля российские военные продолжили наносить удары по портам Украины, задействованным в интересах ВСУ.

В частности, в порту «Одесса» было нанесено поражение резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских формирований.

«Начался масштабный пожар», — отметил источник.

По данным региональных Telegram-каналов, воздушную тревогу в Одессе в понедельник объявляли в 0:21 (время совпадает с московским), 4:02, 8:52, 12:05, 12:58, 13:55.

Авторы публикаций отметили, что было зафиксировано несколько прилетов в Одессе и Черноморске (прежнее название — Ильичевск), в небо поднялись столбы густого черного дыма.

«Куда-то в бочку с нефтью прилетело. [Объект] горит после прилёта. Черные небеса», — пояснили журналисты.

Представители местных властей заявили, что специалисты экстренных служб приступили к ликвидации последствий атаки.