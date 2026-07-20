Раскрыта цель удара ВС РФ по предприятию "Рапид" в Киеве

Российские силы нанесли удар по предприятию "Рапид" в Киеве, чтобы снизить число атак дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом рассказали ТАСС в компании - разработчике дрондетекторов "Тень".

16 июля в Минобороны РФ сообщили о поражении украинского предприятия "Рапид", где противник собирал беспилотники.

"По имеющимся данным, на площадях предприятия "Рапид" осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе "Лютый" и "Лелека". Кроме того, там могли храниться комплектующие, а также уже готовые беспилотники, которые впоследствии направлялись в подразделения ВСУ. Удары по таким объектам имеют важное значение и должны последовательно снижать возможности противника по сборке, хранению и применению дальнобойных беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что случай с "Рапидом" стал одним из свидетельств вовлечения гражданских объектов в военное производство на Украине. При поражении таких целей ВС РФ противник пытается представить их как гражданскую инфраструктуру.

"Схожая ситуация ранее обсуждалась в связи с киностудией имени Довженко, на территории которой после удара, по сообщениям ряда источников, были обнаружены элементы и крылья беспилотников FP-1", - отметили разработчики.

Несмотря на то, что значительная часть технологий и комплектующих для беспилотников поставляются с Запада, а на Украине осуществляется их сборка, в компании считают, что уничтожение сборочных цехов и логистики нарушает производственные цепочки. Это сокращает количество готовых БПЛА и их боевое применение.