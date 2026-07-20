ВСУ продолжают массированный натиск, который заканчивается для украинских бойцов плачевно — толпы гибнут на подступах, но все еще пытаются прорваться. Как сообщает «Царьград», потери противника катастрофичны и это лишь начало.

Накаты ВСУ

Как рассказал военный обозреватель Дмитрий Дегтярев, прошлые данные о «продвижении ВСУ» вглубь на пару километров и шириной на 11 км вызвали большую тревогу у граждан. Из-за этого потребовалась конкретизация, однако конкретика «вновь тревожная».

У противника есть два участка, где он может продолжать массированные накаты, поскольку уже несколько месяцев пытается вбить клин в оборону ВС РФ. Это западно-запорожское направление и днепропетровское направление на стыке Днепропетровщины и ДНР в сторону Комара.

На западно-запорожском направлении противник попал в собственную ловушку. По словам Дегтярева, ВСУ пересобирают силы, начинают движение вперед, а после получают контрудар и откатываются еще дальше. Такая ситуация сложилась, например, в районе села Плавни.

В соседнем Степногорске ВС РФ также отбивают накаты противника, контратакуя и закрепляясь на новых позициях. Ввиду самоубийственных массированных попыток штурма противника «маятник» наблюдается последние полгода.

«А вот на комаровском участке ситуация тяжелее, тут и цифры продвижения у ВСУ больше. Просто в силу того, что тут поля. И на этом небольшом участке фронта у них сил сосредоточено довольно-таки большое количество», — добавил военный обозреватель.

Накаты через поля делают личный состав уязвимым. Значительная часть боевиков и техники уничтожается еще на подступах, ведь передвижение по открытой местности в эпоху дронов «та еще лотерея». В частности, ВСУ попытались проскочить в Новохатское, однако задержаться в селе выжившие не смогли. Они пошли в соседний лес, где их накрыли РСЗО, а после добили дронами.

В соседнее село Искра ВС РФ успешно зашли и закрепились в центре. Боевики остались в северо-восточной части населенного пункта. Попытки прорваться и окружить российских военных в Зеленом Гае приведут к окружению значительной части группировки ВСУ.

«При этом это не какой-то антикризис. Нет, ситуация тут тяжелая. ВСУ втянули много сил, пехоту они не жалеют. Да, у них много гибнет с попытки пересечь поля, но не все. И кто-то доходит, потому что опять-таки пехоты сюда загнали много», — заявил Дегтярев.

По мнению военного эксперта, главная задача Киева — прорваться к Великой Новоселовке и окружить Гуляйполе. Однако, по оценке Дегтярева, это нереалистично: не хватит даже шести бригад, учитывая, что из направленных 16 тысяч боевиков значительная часть уже уничтожена. Даже промежуточной цели, зайти в Комар, они не достигли до сих пор.

Прорыв в Днепропетровской области

Гвардейцы 36-й омб 29 армии группировки войск «Восток» осуществили прорыв и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области. По информации канала «Воин DV», бойцы уничтожили до взвода живой силы, три ББМ, восемь единиц автотехники, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 гексакоптера «Баба-яга».

На северном участке бойцы уничтожили противника и овладели опорными пунктами западнее Александровки. Пресечена попытка просачивания малых групп ВСУ, противник уничтожен. Западнее Лесного ВС РФ продолжают вклиниваться в оборону противника и уже овладели опорными пунктами.

Западнее Ровного, Копани и Новоселовки продолжается расширение зоны контроля. На этом участке операторы БПЛА пресекают попытки ВСУ провести ротацию и подвезти боеприпасы.

На гуляйпольском направлении зафиксирован резкий рост интенсивности боевых действий. За последние сутки количество столкновений увеличилось вдвое. Всплеск активности связан с возобновлением российского наступления после двухнедельной паузы, которую ВС РФ использовали для отражения контратак ВСУ в Днепропетровской области.