Хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии

Хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о морской блокаде Саудовской Аравии. Об этом военный представитель движения Яхья Сариа написал в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена (хуситы. — «Газета.Ru») объявляют о запрете на морское судоходство для <...> Саудовской Аравии в соответствии с формулой «осада за осаду». Решение вступает в силу с момента оглашения этого заявления», — поделился Сариа.

Он уточнил, что хуситы оставляют за собой право на «всеобъемлющую эскалацию», пообещав «жесткий ответ» на любую провокацию со стороны Саудовской Аравии.

17 июля агентсто Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

По словам собеседника агентства, близкого к йеменским повстанцам, хуситы разместили ракеты и дроны в районе Баб-эль-Мандебского пролива, а также ждут приказа на атаку коммерческих кораблей.

В случае если Красное море перекроют для судоходства, то это может стать новым ударом по мировому рынку нефти, говорится в публикации. На данный момент через него проходит порядка 7% мировых поставок энергоносителей.

Ранее страны Персидского залива воспротивились введению сбора за проход через Ормуз.