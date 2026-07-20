Выяснилось, откуда противник запускал беспилотники для ударов по Подольску

Беспилотники ВСУ, атаковавшие в ночь на 20 июля Подольск, Одинцово и Домодедово, вероятнее всего были запущены диверсантами. Об этом в беседе с «МК» рассказал военный эксперт, Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, в работе на противника на нашей территории могли участвовать до семи разрозненных групп.

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После субботней атаки на Ногинск и Электросталь противник в ночь на понедельник осуществил очередную атаку на столичный регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего в сторону Москвы враг направил 400 дронов. Основную часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, порядка 80 — на подлете к Москве. Единичным дронам удалось прорваться, они натворили беды в Подольске, Домодедове и Одинцове. Пострадали десять человек, в том числе ребенок.

Один из пострадавших получил травмы при возгорании частного дома, еще один человек - на трассе М-4 «Дон», где беспилотник упал рядом с автомобилем. В результате атаки ВСУ произошло возгорание на территории индустриального парка «Южные врата». Еще один дрон попал в верхний этаж жилого дома №20 на улице Курыжова в микрорайоне Южный, повредив фасад здания.

В Подольске повреждены котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей.

В Одинцовском округе поврежден легковой автомобиль жителя Кубинки, а также ограждения частных домовладений.

По мнению военного эксперта Владимира Попова, беспилотники с большой долей вероятности запускались с территории России.

- Думаю, у противника есть двойные возможности — запускать со своей территории и с нашей. Но все-таки, считаю, что осуществил он эти атаки с наших территорий. Тот же дрон «Бобер», даже по прямой, не пролетит 1200-1800 километров. А ведь, чтобы добраться до цели, ему еще нужно петлять, огибая зоны с нашей системой ПВО, высотные здания, сооружения и т.д. Если все это учесть, то получаются все 2,5 тысячи километров, которые нужно преодолеть. Скорее всего, запускали диверсанты с южного или юго-западного направления. Беспилотники могли также идти с востока.

- Насколько сложно осуществить пуски беспилотников, например, из леса?

- Для этот нужны самые простые сборные катапульты. Из тех же вешалок для одежды собирается любая катапульта. Некоторые пластмассовые детали пригодны для для того, чтобы собрать беспилотник. Двигатели от той же бензопилы также. Все элементарно.

- Но для этого нужны целые сети «спящих ячеек»?

- Абсолютно верно. Кто-то по разным адресам занимается сборкой деталей, которые поступают конкретному человеку или группе лиц, скажем, двигателя или фюзеляжа. Кто-то собирает взрывчатые вещества, навигационное оборудование и систему управления, другие - распределяет их по схронам, третьи - организовывают запуск, а кто-то дистанционно финансирует все это. Вот, пожалуйста, несколько, которые работают на нашей территории и которые до поры до времени себя никак не проявляют. Украинские спецслужбы занимаются вербовкой и дистанционно координируют подрывную деятельность.