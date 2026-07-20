Новости СВО сегодня: удар «Урагана» и срыв ротации ВСУ под Сумами

В понедельник, 20 июля, в Минобороны России сообщили об успешных операциях на добропольском направлении, а также под Краматорском и Дружковкой. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Ликвидация базы беспилотников под Добропольем

Артиллеристы ВС РФ с помощью реактивной системы «Ураган» нанесли удар по объектам ВСУ на добропольском направлении. Украинские позиции, включая укрепленный опорный пункт и узел управления дронами, были обнаружены воздушной разведкой, рассказали в Минобороны.

После получения точных координат расчет выполнил пуск 220-миллиметровых снарядов. В результате укрепления были полностью разрушены, а находившееся там навигационное и связное оборудование - выведено из строя.

Удары FPV-дронов на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении операторы беспилотных систем атаковали тыловую логистику украинских сил, сообщили в Минобороны РФ. С помощью дронов российские военные ограничили подвоз снабжения на передовые позиции в районе Красного Лимана.

Несколько наземных роботизированных комплексов были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов. Эти дистанционно управляемые платформы использовались ВСУ для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов.

Операция Су-34

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 выполнил боевую задачу в зоне ответственности группировки «Север». Удар был нанесен по разведанным позициям и пункту управления беспилотной авиацией ВСУ, заявили в Минобороны.

Экипаж применил авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. После выполнения задания самолет благополучно вернулся на базу.

Удар «Гиацинта»

Расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» ликвидировал замаскированный опорный пункт украинских подразделений, сообщили в Минобороны РФ. Объект, в котором также располагался узел координации дронов, находился на краснолиманском направлении.

Координаты цели артиллеристы получили от подразделения воздушной разведки. Орудие оперативно вывели на позицию, после чего «Гиацинт-С» уничтожил объект несколькими выстрелами.

Срыв ротации в Сумской области

В Сумской области операторы дронов ВС РФ нанесли удар по украинской бронетехнике, заявили в Минобороны. Разведывательный дрон обнаружил бронемашину «Козак», которая перевозила личный состав для проведения ротации. Средства контроля зафиксировали прямые попадания, бронемашина была уничтожена, а перемещение сил - сорвано.

Обстановка под Краматорском и Дружковкой

На трассе Дружковка - Краматорск воздушная разведка обнаружила грузовой автомобиль КамАЗ с имуществом ВСУ. Ударный беспилотник обошел защитные сетки и уничтожил грузовик, рассказали в Минобороны РФ.

В Краматорском районе операторы «Южной» группировки войск вывели из строя еще несколько единиц транспорта ВСУ. В районе Дружковки и Малотарановки с воздуха были замечены три пикапа и микроавтобус. Машины перевозили материальные средства и личный состав ВСУ. Российские ударные дроны смогли преодолеть препятствия и ликвидировали все четыре цели.