Стали известны детали удара ВСУ по пассажирскому автобусу в российском регионе

Жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому автобусу в Белгородской области стали четыре женщины и несовершеннолетний мальчик. Подробности атаки украинских военных раскрыл врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram-канале.

Он уточнил, что личности жертв устанавливают специалисты.

«В Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим, среди которых есть 17-летний парень. Трое из них — в крайне тяжелом состоянии», — сообщил Шуваев.

Об атаке ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области стало известно 20 июля. По информации властей, удар по машине украинские военные нанесли беспилотником.