Украинская полиция случайно раскрыла содержимое «мирного склада» ВСУ
Нацполиция Украины, демонстрируя, как выглядит «удар по мирному складу» в Сумской области, показала на фото коробки с логотипом боевых беспилотников. Внимание на это обратил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, логотип на сложенных между обвалившимися перекрытиями картонных коробках «читается прекрасно».
«VYRIY. Тот самый украинский производитель ударных FPV-дронов — Vyriy 15, оптоволоконные Vyriy Opto 10 и Opto 15 (…). Дальность заявлена аж до 82 км, полезная нагрузка до 8 кг, «заслужили доверие украинских сил»», — отметил он.
Александр Коц заметил, что в коробках на «мирном складе» совсем «не памперсы и не запчасти для комбайнов», а заводская партия FPV-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины наносят удары в том числе и по машинам скорой, и по приграничным селам Курской и Белгородской областей.
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«Спасибо украинской нацполиции за объективный контроль. Ну и в очередной раз отмечаем качество нашей разведки», — написал военкор.
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