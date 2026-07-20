Украинская полиция случайно раскрыла содержимое «мирного склада» ВСУ

Нацполиция Украины, демонстрируя, как выглядит «удар по мирному складу» в Сумской области, показала на фото коробки с логотипом боевых беспилотников. Внимание на это обратил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

© Соцсети

По его словам, логотип на сложенных между обвалившимися перекрытиями картонных коробках «читается прекрасно».

«VYRIY. Тот самый украинский производитель ударных FPV-дронов — Vyriy 15, оптоволоконные Vyriy Opto 10 и Opto 15 (…). Дальность заявлена аж до 82 км, полезная нагрузка до 8 кг, «заслужили доверие украинских сил»», — отметил он.

Александр Коц заметил, что в коробках на «мирном складе» совсем «не памперсы и не запчасти для комбайнов», а заводская партия FPV-камикадзе, которыми Вооруженные силы Украины наносят удары в том числе и по машинам скорой, и по приграничным селам Курской и Белгородской областей.

Военный рассказал о срыве планов ВСУ у острова Змеиный

«Спасибо украинской нацполиции за объективный контроль. Ну и в очередной раз отмечаем качество нашей разведки», — написал военкор.

Ранее российская армия уничтожила в Киеве завод и склады компании UKRTAC, крупнейшего производителя военной амуниции. Это подтвердил основатель компании Северион Дангадзе. В соцсетях он пояснил, что сотрудники компании не пострадали, но предприятие было разрушено ракетным ударом.