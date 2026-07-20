Украинские СМИ заявляют об увольнении Сырского с должности главкома ВСУ

Украинские СМИ и паблики заявляют, что Александра Сырского уволили или же планируют сегодня уволить с должности главкома ВСУ. Официального подтверждения пока нет.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Александра Сырского на фоне протестов после отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

Также сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины намерены направить Владимиру Зеленскому запрос с требованием рассмотреть вопрос об увольнении Сырского.