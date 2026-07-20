Военный рассказал о срыве планов ВСУ у острова Змеиный

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что недавний удар в районе острова Змеиный существенно снизит возможности ВСУ для проведения атак. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В Минобороны РФ ранее сообщили о поражении балкера и сухогруза севернее острова Змеиный. Военные отметили, что с этих судов ВСУ запускали ударные дроны и безэкипажные катера.

Дандыкин подчеркнул, что суда использовались украинскими военными в качестве плавучих платформ. По его мнению, с этих судов ВСУ могли пытаться атаковать Крым и Севастополь.

Эксперт отметил эффективную работу российской разведки, сумевшей оперативно выявить замаскированные позиции ВСУ. Он подчеркнул, что независимо от степени повреждения судов - были они полностью потоплены или выведены из строя - украинская армия лишилась важной базы для запуска дронов.