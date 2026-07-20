Россия может оказаться в ловушке НАТО — даже если ВС РФ освободит всю территорию Украины, то Запад сохранит формальный плацдарм и будет продолжать удары со своей территории. Об этом сообщает «Царьград».

Политолог Сергей Переслегин заявил, что РФ наконец сменила тактику и стала вести себя более жестко. О переходе спецоперации в «полномасштабную войну» также заявил писатель Александр Проханов.

«Теперь война ведётся не за Крым, не за Донбасс, не за Новороссию. Россия ведет войну за свое существование, как уже не раз случалось в русской истории, и целью этой войны было сбережение Родины», — заявил он.

Однако Переслегин замечает, что здесь возникает вопрос: что будет после освобождения всей территории Украины от киевского режима. По мнению политолога, Запад сможет продолжать конфликт, если будет сохранять «маленький плацдарм три на три километра», который будет формально считаться украинской территории. Политолог называет такую ситуацию «ловушкой фазового кризиса», попасть в нее легко, а выйти — трудно.

Европа тем временем активно вооружается. На территории Болгарии и Румынии будут размещать производства или сборочные линии морской техники. Сенат США тем временем внес в проект оборонного бюджета на будущий год статью, где официально называет Севастополь, Крым, Херсонскую, Запорожскую области, ДНР и ЛНР «территорией Украины, подлежащей возвращению», что обязывает министра войны США передавать Киеву разведданные по этим регионам.

По словам политолога Светланы Вольновой, Белоруссия и Прибалтика становятся первым и главным театром военных действий. Этому посвящены почти все учения НАТО последних лет. Кроме того, Польша и Литва давно отрабатывают провокации против Белоруссии и готовятся к войне с ней. Охлаждает их лишь российское тактическое ядерное оружие.

Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев считает, что большая война неизбежна, а вопрос ее начала прозвучит уже скоро. Он заявил, что ядерное оружие создавалось ради победы, а выбирая «между нашими и не нашими, мы должны выбирать своих».