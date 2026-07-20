«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала новое загадочное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Согласно публикации, станция вышла эфир в 12.35 мск 20 июля. Она передала сообщение со словом «аракогнев». Его значение неизвестно.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Обычно ее эфир состоит из монотонного жужжания и щелчков, за что среди радиолюбителей станция получила прозвище «жужжалка». Ее предназначение остается тайной.

В прошлый раз станция была активна 17 июля — тогда в эфир передали слово «плугопони». До этого, 16 июля, были переданы слова «фиатоплот», «суходелие» и «варолязг». 13 июля было передано слово «мнемоника», а 9 июля — «неоноклюз», «трон», «гротескный» и «жилотдел».