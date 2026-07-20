Минобороны: ПВО за сутки сбила 917 беспилотников и 12 снарядов ВСУ
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 917 беспилотных летательных аппаратов, а также четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и восемь авиационных бомб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в официальном сообщении.
По данным ведомства, подавляющую часть сбитых целей составили беспилотники самолётного типа. Помимо дронов, средства ПВО успешно отразили попытки применения высокоточного вооружения, включая американские реактивные снаряды и управляемые боеприпасы, запущенные в сторону российских объектов.
Минувшей ночью Московская область подверглась массивной атаке со стороны ВСУ. В результате падения обломков в подмосковном Домодедове пострадали два человека. Один человек получил травмы в результате возгорания частного дома, ещё один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем, уточнил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Одинцово был повреждён автомобиль и частное домовладение. В Подольске после падения дронов были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
После атаки в Домодедовскую городскую больницу доставили шесть человек с минно-взрывной травмой различной степени тяжести.