Почти 100 военных США получили ранения при ударах Ирана

Порядка 100 американских военнослужащих получили в июле ранения в результате ударов Ирана по местам их базирования на Ближнем Востоке. Об этом сообщила телекомпания CBS News, достоверность данных которой признал Пентагон.

"Почти 100 военнослужащих США получили ранения в результате иранских атак на целый ряд баз на Ближнем Востоке в этом месяце", - передал телеканал со ссылкой на американских должностных лиц.

Согласно этим данным, "большинство [раненых] уже вернулось в строй".

Помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл подтвердил, что информация CBS News соответствует действительности.

"Почти 100 военнослужащих были сочтены получившими ранения той или иной степени тяжести с 7 июля 2026 года. Тем не менее 96% [из них уже] вернулись к дальнейшей службе", - заявил Парнелл.

Он утверждал, что раненые получили в основном небольшие сотрясения мозга.