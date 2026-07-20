Раскрыты новые подробности о ядерных экспериментах Германии

Эксперименты по ядерно-оружейной тематике ведутся на шести исследовательских реакторах в университетах Германии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Ведомству поступает информация о том, что в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активными работами ядерно-оружейной направленности в Германии. В них задействованы уже 30 национальных университетов, в том числе Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена и Берлинский технический университет.

В Брюсселе указывают на плотную межведомственную координацию в области отработки методов изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва. В эту работы включены предприятия ВПК Германии — Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH.

По мнению военных экспертов НАТО, Берлин способен наработать необходимый материал в течение от одного до трех месяцев, а также в срок до года сконструировать действующую ядерную бомбу. В СВР подчеркивает, что это вызывает особую тревогу с учетом милитаристского прошлого Германии и планов немецкого правительства «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».