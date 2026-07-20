Российские средства ПВО сбили 917 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 917 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в министерстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники