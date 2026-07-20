В Госдуме сделали заявление о применении «Орешника»

Вопрос применения Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не является политически мотивированным и связан исключительно с развитием ситуации в зоне спецоперации. Об этом заявил News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

По его словам, данное решение не может быть спонтанным. Применение «Орешника» обусловлено задачами, которые стоят перед Вооруженными силами РФ.

«Применение «Орешника» ВС России — это вопрос военной целесообразности (…) «Орешник» уже применяли в ходе специальной военной операции в «воспитательных» целях. Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, Вооруженным силам Украины будет очень тяжело», — отметил Колесник.

Также парламентарий не исключил, что у России есть и куда более мощное оружие.

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Впервые «Орешник» был применен в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Удар «Орешником был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

При этом президент России Владимир Путин не исключал и полноформатное применение «Орешника». Он также обратил внимание, что пока не было ни одного «боевого в полном смысле этого слова» применения ракетного комплекса.