Террористические атаки Киева по территории России возможны только за счет помощи ВПК Европы и прежде всего Германии. Об этом говорится в статье председателя совета международного движения "Другая Украина" Виктора Медведчука.

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Медведчук отмечает, что ВСУ активно применяют немецкие технологии. В качестве примера приводится дрон "Бегемот". Со стороны Украины в его создании принимает участие группа компаний Culver Aviation, с немецкой - фирма Helsing GmbH. Соглашение о сотрудничестве было подписано в апреле этого года, оно предусматривало "совместную разработку и производство беспилотных систем на территории ФРГ при финансовой поддержке немецкого правительства". А уже в июне ударный БПЛА "Бегемот" был применен Киевом по мосту в Крыму.

Медведчук напоминает, что компания Helsing гордится тем, что наращивает свое присутствие на Украине. И рассказывает, что поставила ВСУ тысячи ударных беспилотников HX-2, оснащенных искусственным интеллектом.

"Тем самым история "Бегемота" и других вооружений, якобы спроектированных и произведенных в Украине, показывает, что немецкий ВПК принимает непосредственное участие в военных действиях Украины против России, - указывает Медведчук. - История с Helsing очередной раз подтверждает обоснованность обвинений стран Запада в фактическом участии в войне против России".

Политик обращает внимание на то, что новый завод Helsing строится в пригороде Мюнхена рядом с аэропортом, что "создает удобные условия для быстрой логистики".

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"Символично, что эта площадка уже использовалась в годы холодной войны как часть западной инфраструктуры борьбы против СССР, - отмечает Медведчук. - Берлин снова раскручивает старую антироссийскую спираль, но теперь с риском перехода от холодной войны к большой ядерной войне в Европе".

Помимо Helsing, правительство Мерца встраивает в украинский ВПК и другие немецкие компании - Quantum Systems, Rheinmetall, Daimler Truck, Destinus. Таким образом оно превращает Германию в "промышленный тыл войны против России".

Медведчук отмечает, что возникает закономерный вопрос, ограничивается ли Берлин лишь производством и финансированием, или же также оказывает Киеву разведывательную поддержку в выборе целей.