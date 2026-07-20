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Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

Lenta.ru

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Московскую область, летели из украинского приграничья. Возможное место запуска беспилотников назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ
© Лента.Ru

«Запускали из украинского приграничья. Это Сумская, Черниговская области, возможно, Харьковская область», — указал аналитик.

По словам Матвийчука, ответом на атаки беспилотников ВСУ должна стать полная демилитаризация Украины.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 июля. В результате удара 10 человек получили ранения. Среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Украинские беспилотники также атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Помимо этого, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.