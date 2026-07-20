Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые атаковали Московскую область, летели из украинского приграничья. Возможное место запуска беспилотников назвал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru.

«Запускали из украинского приграничья. Это Сумская, Черниговская области, возможно, Харьковская область», — указал аналитик.

По словам Матвийчука, ответом на атаки беспилотников ВСУ должна стать полная демилитаризация Украины.

Дроны ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 20 июля. В результате удара 10 человек получили ранения. Среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Украинские беспилотники также атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Помимо этого, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.