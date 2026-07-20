В Раде сделали неожиданное признание о ракетах Patriot

Депутат Рады Максим Бужанский признал, что на Украина нет запасов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Его слова приводит РИА Новости.

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Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

Однако, по словам Максима Бужанского, в настоящее время запасов ракет у Украины нет.

«Как всем уже стало ясно, ракеты к Patriot будут, но они будут через несколько лет. То есть запаса ракет у нас нет. Его нет у Соединенных Штатов», - отметил он.

При этом, по информации СМИ, страны НАТО и Евросоюза убеждают Грецию передать Украине ракеты для Patriot. Властям Греции также предложили продать эти ракеты Норвегии, которая уже передаст их Украине.