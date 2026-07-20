Беспилотник атаковал нефтяной танкер на терминале КТК в Черном море

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтяной танкер NELSA, находившийся на погрузке на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба КТК.

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Удар пришелся в кормовую часть правого борта. В результате возник пожар на палубе и в отсеках корабля. К настоящему времени возгорание ликвидировали.

Танкер сохранил плавучесть. Интернациональный экипаж в составе 22 человек эвакуировали. Погрузка нефти была приостановлена, разлива сырья и его воспламенения удалось избежать.

Днем ранее стало известно, что беспилотник атаковал два танкера у терминала КТК. Речь идет о кораблях ASIA и NISSOS IOS. Они шли под флагами Либерии и Маршалловых Островов.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.