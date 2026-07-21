Дрон НАТО подал сигнал о сбое системы связи после полета над Черным морем

Стратегический беспилотник-разведчик НАТО Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, совершивший полет над нейтральными водами Черного моря, подал в небе сигнал о сбое в работе системы связи. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

© U.S. Air Force / Wikimedia

"В настоящее время беспилотник находится над нейтральными водами Средиземного моря недалеко от острова Крит, где движется по квадратообразной траектории и при этом подает сигнал о проблемах со связью", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что изначально беспилотник, находящийся под управлением итальянских ВВС, вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии, после чего долетел до Черного моря, где прошел с запада на восток и обратно над нейтральными водами в южной части акватории. "Аппарат двигался на высоте более 16 км без захода в воздушное пространство какой-либо из стран и вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации", - пояснил источник.

Полет беспилотника в целом повторял обычный маршрут движения регулярно замечаемого над Черным морем самолета разведки и целеуказания НАТО Bombardier Challenger 650 Artemis II, который 21 июля с утра работает над Прибалтикой, в том числе в районе границ Калининградской области.

О возможных причинах подачи сигнала о сбое радиосвязи беспилотником собеседник агентства не уточнил. Однако он напомнил, что одной из функций Northrop Grumman RQ-4D Phoenix, полет которого последний раз фиксировался над Черным морем 17 июля, является сбор изображений с больших по площади территорий и передача данных в режиме реального времени.