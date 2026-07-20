Российская армия подбила на Украине свыше 200 тепловозов, которые перевозили из Польши и Румынии вооружение для украинской армии. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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— Еще остаются, конечно, железные дороги, там тоже есть определенные успехи. Есть удары по базам, где ремонтируется и хранится железнодорожная техника, — заявил дипломат.

По данным Мирошника, военные грузы доставляются из стран Евросоюза в 90 процентах случаев.

— Поэтому блокирование логистики — это одно из самых важных направлений. Если Украина будет запечатана, если она перестанет получать военные грузы, то протянет она совсем-совсем недолго, — заявил посол в эфире «Вестей».

До этого ВС РФ нанесли удары по портам Украины, которые используются для доставки военных грузов для вооруженных сил страны. В порту Черноморск и на морском переходе были поражены два судна, которые осуществляли доставку грузов военного назначения.

Также журналисты сообщили, что за прошедшую неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов.