«Завалить» вражеский борт: как в РФ готовят защитников неба от украинских БПЛА

В июне Минобороны РФ объявило о наборе добровольцев в отряд «БАРС-Москва». РИА Новости рассказало, как еще вчерашние гражданские учатся сбивать беспилотники.

Расчет дрона-перехватчика определяет курс БПЛА, его скорость и примерную высоту в армейской палатке за компьютерами, пока инженер готовит саму «птицу» снаружи. Оператор управляет беспилотником с пульта по изображению на экране ноутбука. Пилот таранит коптер точно в толкающий винт — цель уничтожена.

Добровольцев тренируют на второй версии перехватчика типа «Лис», а в качестве мишени используются недорогие БПЛА «Черника-2». «Лисы» сейчас активно используются в зоне СВО — у них есть дневные и ночные версии, а также имеются две камеры, аналоговая и цифровая.

«Но главная фишка — элементы искусственного интеллекта. Оператор видит вражеский борт, приближается, выделяет силуэт на экране мышкой — дальше перехватчик все делает сам», — объяснил инструктор с позывным Бали.

К пилотированию добровольцев отряда «БАРС-Москва» допускают не сразу. Сперва проходит неделя изучения теории: от законов аэродинамики до основ электроники и технического устройства дронов. Курсант должен понимать, как работает дрон, что влияет на полет, учится его чинить. Саперы, отвечающие за осколочно-фугасную боевую часть, занимаются по своей программе. Затем следует практика на полигоне, где курсанты собирают и разбирают дроны, работают с оборудованием и тренируются летать.

«В конце обучения курсанты сдают "выпускной экзамен". Прежде всего — тест по теории. Тех, кто справился на отлично и хорошо, допускают к полету с боевой частью. Для этого на полигон приезжают саперы. Задача расчета — "завалить" вражеский борт. Не повредить, не посечь его осколками, а именно сбить. Получается практически у всех», — рассказал старший инструктор с позывным Сет.

Для вступления в «БАРС-Москва» достаточно прибыть с документами в Единый центр отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, написать заявление и пройти медкомиссию. Длительность контракта — один год. Подготовленных специалистов распределяют по дроноопасным направлениям в Подмосковье, где расчеты, связанные в единую сеть, несут боевое дежурство.

Дроноводы-добровольцы находятся на казарменном положении, но живут вполне комфортно: получают в среднем по 220 тысяч рублей ежемесячно. За сбитые БПЛА полагаются премиальные. Кроме того, за каждым в отряде «БАРС-Москва» на срок контракта сохраняют место прежней работы, а власти Москвы предоставляют широкий соцпакет.

Вместе с тем бойцы отмечают, что для них материальные стимулы — не главное. Как отметил москвич с позывным Икша, он является активным участником общественной патриотической организации и в один момент вместе с единомышленниками они решили встать за защиту столицы.

«Мы собрали небольшой коллектив — шесть человек — и вместе записались в отряд. Мне больше 50, служил срочную. Раньше работал в банке, в IT-сфере. Но не могу сидеть в офисе, когда на город летят дроны. Я хочу, чтобы моя семья, мои дети, мои сограждане были в безопасности в это непростое время», — рассказал он.

У большинства бойцов отряда «БАРС-Москва» есть армейский опыт — их не нужно обучать азам и муштровать, как новобранцев. Они пришли сами и морально готовы к трудностям военной службы. Один из них, боец с позывным Флорианец, участвовал в боях на артемовском направлении и был оператором разведывательного БПЛА. После возвращения домой мужчина восстановился на прежней работе, но его «тянуло обратно». Флорианец записался в «Барсы» — военный немного отвык от управления дроном, но быстро восстановил навыки.