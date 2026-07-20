В Британии заявили о неспособности Украины предотвратить российские удары

Украине было крайне сложно ответить на последнюю ракетную атаку России. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, вчерашние массированные ракетные удары Вооруженных сил России по Киеву были самой крупной атакой по украинской столице с начала специальной военной операции. Большинство ракет были наземного базирования, как утверждает эксперт.

Эти ракеты, которые летят со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью, достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут, отметил Меркурис.

Он добавил, что украинская армия не смогла ничего противопоставить российскому удару.

Сам факт взлета бомбардировщиков уже предупреждает Украину о готовящемся ударе. Очевидно, что уменьшение времени предупреждения сильно затрудняет украинцам реагирование на удары, уточнил аналитик.

В ночь на 19 июля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, основным направлением которого стал Киев. По данным Monitorwar, за 53 минуты по украинской столице было выпущено 44 ракеты. Президент республики Владимир Зеленский назвал эту атаку одной из крупнейших для Киева по числу запущенных баллистических ракет. Что известно о повреждениях и какие цели называет Минобороны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине пожаловались на интенсивность ударов российских войск по Киеву.