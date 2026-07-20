Украина может попытаться организовать провокацию в отношении Приднестровья, задействовав в том числе и иностранных наемников. Об этом aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по тренировочной базе с иностранными наемниками и добровольческими подразделениями Вооруженных сил Украины в районе села Каролино-Бугаз.

По данным советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, российские военные делают все возможное, чтобы нарушить планы Киева.

«ВСУ при помощи иностранных наемников готовят провокации в Приднестровье из Одесской области, которая находится рядом. (…) Предотвратить эту атаку можно, только уничтожив группировку иностранных наемников и спецподразделений Главного управления разведки и Службы безопасности Украины, которые находятся на территории Одесской области», — пояснил эксперт.

При этом Иванников обратил внимание на то, что ВСУ все чаще располагает свои базы в детских садах и школах и санаториях.

Напомним, что еще в 2023 году занимавший на тот момент пост главы МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киев имеет определенный интерес к складам вооружения, расположенным в Приднестровье.