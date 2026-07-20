Бригадир ореховской ОПГ пропал во время боев под Красным Лиманом

Telegram-канал Shot сообщает, что член ореховской преступной группировки Александр Шарапов попал в плен в ДНР. По данным канала, он пропал во время боев под Красным Лиманом.

В 2020 году Шарапова приговорили к 15 годам лишения свободы по делу об убийстве пятерых человек в 1990-е. Его отправили в колонию строгого режима.

«Интерфакс» сообщал, что Шарапов, находившийся в международном розыске с 2001 года, был задержан во Владимирской области в 2017-м. Следователи пришли к выводу, что он входил в преступное сообщество ореховской и медведковской устойчивых вооруженных групп.

По данным Shot, в феврале 2025 года Шарапов подписал контракт и отправился в зону СВО. По информации Telegram-канала, сначала Шарапов участвовал в боевых действиях под ЛНР, затем - в Краснолиманском районе ДНР, а в мае 2025 года он пропал. Как утверждает Shot, недавно его семье сообщили, что он, предположительно, попал в плен вместе с 29-летним сослуживцем.

Сейчас Шарапову 55 лет. По данным Shot, у него есть жена и семеро детей.