Массированная атака ВСУ 20 июля: пострадавшие и пожары

Российские силы противовоздушной обороны отразили сегодня атаку украинских беспилотников, летевших в том числе и на Москву. Какие регионы оказались под ударом к утру 20 июля, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, сегодня ночью был перехвачен и уничтожен 381 беспилотник самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей.

Также атакам подверглись Московский регион, Краснодарский край и Крым. Дроны сбивались и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении на сайте министерства.

Атака на Москву

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 мск 19 июля до 05:00 20 июля в направлении столицы летели примерно 400 украинских беспилотников.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — уточнил он в своем канале на платформе «Макс».

Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, сообщил в «Максе» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедове в результате возгорания частного дома, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем», — пояснил он.

Глава региона также отметил, что в Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение, а в Подольске падения беспилотников привели к пожарам. Повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и частный жилой дом в деревне Малое Толбино.

После атаки беспилотников в Домодедовскую больницу поступили шесть человек с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, рассказали в медучреждении.

«Из них трое иностранных граждан. Один пострадавший в результате атаки БПЛА, мужчина 1974 года рождения, находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении в Telegram-канале больницы.

Работает горячая линия: +7-916-240-31-28, отмечает ТАСС.

Белгородская область

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 130 раз атаковали территорию Белгородской области, среди пострадавших из-за ударов есть дети. Об этом сообщил сегодня в Telegram-канале врио губернатора Александр Шуваев.

По его словам, для обстрелов региона ВСУ применяли в том числе и реактивные системы залпового огня и артиллерию. Также восемь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.

«В Белгороде, Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ивнянском, Шебекинском округах получили ранения 14 мирных жителей, среди которых есть дети. После полного медицинского обследования у 3-летнего ребёнка диагноз не подтвердился, он отпущен домой. Двое детей госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы», — пояснил Александр Шуваев.

Он также отметил, что накануне в реанимации скончался мужчина, который был тяжело ранен при атаке дрона на пассажирский автобус 18 июля в Белгородском округе. Врио главы региона принес соболезнования родным и близким погибшего.

Ростовская область

Не обошлась без последствий и атака ВСУ на Ростовскую область, здесь возник лесной пожар. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь рассказал в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, более 35 БПЛА атаковали город Таганрог, Таганрогский залив, а также Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский и Чертковский районы.

«В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — уточнил Юрий Слюсарь.

Краснодарский край

Сегодня ночью на черноморском побережье Краснодарского края почти одновременно воздушные тревоги были объявлены в крупнейших городах — Сочи и Новороссийске. Экстренные службы были приведены в состоянии повышенной готовности, пишет издание «Сочи Стрим».

«Почти ровно в полночь, в 00:02, мэр Сочи Андрей Прошунин объявил об угрозе атаки беспилотников в курортном городе, призвав жителей укрыться в безопасных местах. А в 00:35, глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении аналогичного режима в городе-герое», — отметили журналисты.

Оба сигнала тревоги были отменены в течение часа, никаких серьезных инцидентов или разрушений на территориях, а также жертв и пострадавших, не было. На этом фоне аэропорты Кубани, по имеющейся информации, работали без дополнительных ночных ограничений, уточнило издание.

Ранее семь человек погибли, еще 25 получили ранения в результате попадания украинских БПЛА по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области Кроме того, дрон рухнул на территории склада Wildberries в Электростали. Пострадали 24 человека.

Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал атаку на регион самой «масштабной и бесчеловечной» за последние годы: «и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму».