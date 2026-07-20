Боец рассказал об уничтожении украинских БПЛА с помощью «Елки»

Российские бойцы уже уничтожали разведывательные БПЛА ВСУ «Фурия», «Валькирия» и Hornet с помощью переносного комплекса «Елка» в ДНР. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал механик-водитель подразделения Валерий Иванов.

Он отметил, что «Елка» довольно эффективная — с ее помощью бойцы сбили уже большое количество дронов противника.

«Как-то по рации нам передали, что с северной стороны летит разведывательный беспилотник ВСУ. Мы подготовили "Елки", навели их и уничтожили вражеский дрон», — рассказал военнослужащий.

По его словам, перед применением комплекса следует установить специальный пусковой ключ и провести калибровку устройства на ровной поверхности. Она занимает около 10-12 секунд. После этого комплекс выносят на открытую местность и наводят на цель.

«Когда "Елка" захватывает беспилотник, она подает звуковой сигнал. После этого сначала слегка нажимаем на спусковой крючок, чтобы запустить систему, а затем дожимаем его до конца — и комплекс поражает цель», — пояснил Иванов.

Военнослужащий оценил эффективность комплекса на «десять из десяти», назвав «Елку» крайне полезной в текущей ситуации.

Дрон-перехватчик «Елка» предназначен для физического уничтожения беспилотников противника. Устройство устойчиво к средствам РЭБ и демонстрирует эффективность, близкую к 100% — система позволяет поражать любые цели, от FPV-дронов до тяжелых ударных БПЛА.