Минобороны сообщило об ударе по порту в Одессе

ВС России минувшей ночью нанесли удар по украинскому порту, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Под удар попал порт "Одесса" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Одесса") в Одесской области.

Там были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для ВСУ.

При нанесении удара использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВС России атаковали порт "Южный" в Одесской области. Там под удар попали емкости с ГСМ, предназначавшиеся для обеспечения нужд украинских вооруженных сил.