Раскрыто число погибших военных США в конфликте с Ираном

Общее число военнослужащих Соединенных Штатов, погибших в ходе текущего вооруженного противостояния с Ираном, достигло семнадцати человек. Такую обновленную статистику приводит агентство Associated Press, ссылаясь на официальные данные Пентагона и Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), которое отвечает за операции на Ближнем Востоке.

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Рост числа жертв зафиксирован на фоне продолжающихся столкновений и обострения ситуации в регионе, где американские силы несут потери как в результате прямых атак, так и при проведении технических операций с захваченным вооружением.

Одной из последних подтвержденных трагедий стал инцидент, произошедший 18 июля на территории Ирака. Как сообщили в CENTCOM, в этот день при проведении так называемой контролируемой детонации боеприпаса, снятого со сбитого иранского беспилотного летательного аппарата, погиб еще один американский военнослужащий.

Наибольшие единовременные потери за последние дни были понесены 17 июля в Иордании, где американские военные отражали массированную атаку со стороны иранских сил. В ходе того боестолкновения погибли сразу двое военнослужащих США, а еще один получил тяжелые ранения. Ситуация с третьим участником того инцидента долгое время оставалась неясной: он был занесен в списки пропавших без вести. Лишь 19 июля командование официально объявило об обнаружении человеческих останков в районе, подвергшемся последнему иранскому удару, что с высокой долей вероятности свидетельствует о его гибели. Таким образом, агентство AP уточняет, что после идентификации находки официальные потери могут возрасти до восемнадцати человек убитыми, если обстоятельства смерти пропавшего будут подтверждены следственными органами военного ведомства.

Помимо безвозвратных потерь, масштаб конфликта характеризуется значительным числом раненых. По последним сводкам, общее количество американских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести за время активной фазы боевых действий против Ирана, уже превысило четыреста человек. Это число включает как пострадавших в ходе ракетных и беспилотных атак на военные базы в регионе, так и тех, кто был травмирован при выполнении боевых задач на передовой.