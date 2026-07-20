Военнослужащие ВСУ, пытавшиеся сдаться в плен на сумском направлении, попали под атаку FPV-дронов заградотряда украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

По словам собеседника агентства, родные военнослужащих 101-й отдельной бригады теробороны распространяют видеозаписи, на которых бойцы сообщают, что в течение десяти дней остаются без обеспечения на позициях в лесном массиве в районе населенного пункта Уланово.

Группа солдат попыталась сдаться в плен группировке войск «Север» ВС РФ. Попытки пресек заградотряд ВСУ, который атаковал своих же сослуживцев с помощью беспилотников.

Напомним, что Сумская область является одним из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять там буферную зону для защиты приграничных регионов России.