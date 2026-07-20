Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям связаны с ситуацией на фронте, поскольку украинские военные не могут показать результаты на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, подобной тактикой Украина стремится вызвать волнения внутри России, поскольку давление оказывается прежде всего на мирное население. «Абсолютно не стесняются, бьют по автобусам, больницам, детским учебным заведениям», — указал Алаудинов.

При этом командир «Ахмата» подчеркнул, что российские военнослужащие делают «весь максимум для того, чтобы не нанести поражение мирному населению и максимально сохранить жизни».

Ранее российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» в районе Константиновки. Солдаты ВСУ поблагодарили российских бойцов.