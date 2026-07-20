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Удары ВСУ по мирным жителям связали с ситуацией на фронте

Lenta.ru

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям связаны с ситуацией на фронте, поскольку украинские военные не могут показать результаты на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Удары ВСУ по мирным жителям связали с ситуацией на фронте
© ТАСС

По его словам, подобной тактикой Украина стремится вызвать волнения внутри России, поскольку давление оказывается прежде всего на мирное население. «Абсолютно не стесняются, бьют по автобусам, больницам, детским учебным заведениям», — указал Алаудинов.

При этом командир «Ахмата» подчеркнул, что российские военнослужащие делают «весь максимум для того, чтобы не нанести поражение мирному населению и максимально сохранить жизни».

Ранее российские военные взяли в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» в районе Константиновки. Солдаты ВСУ поблагодарили российских бойцов.