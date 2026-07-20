США на грани полномасштабной войны с Ираном

WP: США на пороге полномасштабной войны с Ираном
Американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает о критическом приближении к большой войне на Ближнем Востоке. Поводом для эскалации стали боевые потери среди военнослужащих США в Ираке и Иордании.
По данным издания, Пентагон уже начал наращивать авиационную группировку в регионе. Однако источник предупредил, что проведению масштабной операции мешают серьезные проблемы со снабжением.
Сокращаются запасы систем противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а повреждения техники ограничивают возможности по переброске дополнительных сил. Чиновник прямо заявил, что у Вашингтона недостаточно ресурсов для безопасного ведения боевых действий.
Очередное обострение стартовало 8 июля, когда США нанесли серию ударов по иранской территории и объявили о прекращении перемирия. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в шести странах региона.