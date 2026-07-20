Над Тульской областью сбили 13 украинских беспилотников

Средства ПВО в ночь с воскресенья на понедельник поразили свыше десятка украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников», – указал Миляев в Max.

В результате атаки никто не пострадал. По предварительным данным, падение обломков не привело к повреждениям жилых зданий и объектов инфраструктуры.

В этот же период на подлете к Москве уничтожили более 400 дронов ВСУ.

Аэропорты Домодедово и Жуковский перевели в ограниченный режим работы, такой же режим ввели во Внуково.