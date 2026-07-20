Стало известно расстояние от позиций армии России до Славянска

Позиции Вооруженных сил (ВС) России находятся в восьми километрах от Славянска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион, передает ТАСС.

«Порядка восьми километров. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. Мы находимся сейчас на высотах, укрепляемся», — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) надо будет работать снизу вверх, что значительно сложнее. По словам Легиона, российские военные скоро смогут взять Славянск под контроль.

Ранее российский боец раскрыл способы маскировки солдат ВСУ в Славянске. Сообщалось, что они притворяются гражданскими, чтобы передвигаться по городу.