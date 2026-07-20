WP: США планируют более масштабную войну с Ираном

США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке. Об этом пишет The Washington Post (WP). "США планируют более масштабную войну", — заявил один американский чиновник, знакомый с внутренними обсуждениями в Белом доме. По данным издания, Пентагон наращивает присутствие военных самолетов в регионе. При этом расширение операций будет осложнено сокращающимися запасами средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на переброску дополнительных войск и самолетов из-за боевых повреждений. Один из источников заявил, что у США недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что вечером 19 июля американские военные начали новую волну ударов по Ирану. До этого Иран пригрозил перейти к наступлению и "фазе полного уничтожения", если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут продолжаться до восстановления спокойной обстановки на южном побережье страны и в Ормузском проливе.