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Американский флот жёстко блокирует Ормуз: шесть судов развёрнуты

Московский Комсомолец

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о действиях в Ормузском проливе в рамках возобновленной морской блокады Ирана. По данным ведомства, американские военные принудительно изменили курс шести коммерческих судов, еще одно было полностью нейтрализовано для обеспечения полного соблюдения требований.

Американский флот жестко блокирует Ормуз: шесть судов развернуты
© Московский Комсомолец

В операции по контролю судоходства и блокировке иранских портов задействован эсминец ВМС США John Finn. Как отмечается в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х, меры предприняты для обеспечения режима блокады.

Блокада была введена президентом Дональдом Трампом 13 июля. Глава государства уточнил, что остальные страны сохраняют свободу судоходства в проливе. Ограничения вступили в силу 14 июля в 23:00 по московскому времени.