США уже восьмую ночь подряд бомбят Иран

Американские вооружённые силы завершили очередную серию авианалётов на иранские объекты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование ВС США.

По данным Пентагона, бомбардировки продолжаются восьмую ночь подряд. Целью названо дальнейшее ослабление способности Тегерана угрожать торговому судоходству в Ормузском проливе.

Кроме того, американцы мстят за атаки на своих военнослужащих. Ранее CENTCOM подтвердил гибель двух солдат в Иордании при отражении иранских дронов и ракет.

Ещё один военный погиб на севере Ирака во время контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов на сбитом БПЛА противника.

Союзники США по региону также сообщили о новых иранских атаках в воскресенье. Кувейт, Бахрейн и Иордания заявили, что перехватывали иранские цели. Корпус стражей исламской революции доложил о двух кораблях, попавших в «аварию» в проливе. Подписанное месяц назад перемирие оказалось окончательно сорвано.