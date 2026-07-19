США стягивают к Ближнему Востоку F-16 и F-35, готовясь к эскалации

Соединенные Штаты перебрасывают дополнительные боевые самолеты на Ближний Восток. По данным The New York Times, решение уже приведено в исполнение: истребители F-16 с немецкой авиабазы и малозаметные F-35 с британской авиабазы направлены в регион. Вместе с ними в регион следуют самолеты-заправщики для обеспечения дальней авиационной поддержки.

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Издание подчеркивает, что эти шаги стали еще одним признаком готовности администрации Дональда Трампа усилить удары по Ирану. Переброска авиации была начата еще до последней атаки на американскую базу в Иордании.

Окончательное место базирования дополнительных истребителей пока не определено. Однако, как ожидается, часть самолетов-заправщиков разместят на авиабазах в Израиле.