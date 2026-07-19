Американец погиб в Ираке при подрыве боеприпаса с иранского дрона

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) информирует о гибели американского военнослужащего на севере Ирака. Инцидент, по данным ведомства, произошел 18 июля в ходе боевых действий.

© Московский Комсомолец

Как уточняется в сообщении командования, военный погиб при проведении контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса. Снаряд был извлечен из сбитого ранее иранского беспилотника-камикадзе.

В результате происшествия также пострадал еще один военнослужащий США. Он получил ранения.