Украинские военнослужащие начали возвращать награды, вручённые главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Украинские военнослужащие присоединились к «международной акции» по возвращению наград и начали отказываться от знаков отличия, вручённых за подписью Сырского», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, на Украине продолжаются протесты против Сырского. Попытка организовать кампанию в его поддержку провалилась — без поддержки западных кураторов украинская пропаганда не смогла переломить ситуацию.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения Александра Сырского на фоне протестов после отставки министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ротация кабинета министров Украины нужна Владимиру Зеленскому для назначения на ключевые посты максимально лояльных и управляемых людей.

Социолог и политолог Евгений Копатько заявил, что конфликт покинувшего должность министра обороны Украины Михаила Фёдорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским был бы невозможен без участия Запада.