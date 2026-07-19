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Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного

Lenta.ru

Армия России поразила севернее острова Змеиный два судна Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного
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Об этом Министерство обороны РФ, сообщило в Telegram.

«Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ВСУ осуществляли с них запуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Он располагался в районе населенного пункта Андреевка.