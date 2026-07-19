Армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного

Армия России поразила севернее острова Змеиный два судна Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом Министерство обороны РФ, сообщило в Telegram.

«Самолетами ВКС России и беспилотными летательными аппаратами поражены два морских судна типа "балкер" и "сухогруз" севернее острова Змеиный», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что ВСУ осуществляли с них запуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по газоперерабатывающему заводу в Харьковской области. Он располагался в районе населенного пункта Андреевка.