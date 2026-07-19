В Киеве уничтожено крупнейшее предприятие, производившее снаряжение для ВСУ

Российская армия уничтожила в Киеве завод и склады компании UKRTAC, крупнейшего производителя военной амуниции. Это подтвердил основатель компании Северион Дангадзе, сообщает РИА Новости.

В соцсетях Дангадзе заявил, что сотрудники компании не пострадали, но предприятие разрушено ракетным ударом.

«Вследствие прямого ракетного попадания был полностью уничтожен завод UKRTAC и наши склады», — написал Дангадзе.

По его словам, это «самая большая трагедия в истории компании».

Предприятие было основано в 2022 году в Киеве. Производит бронежилеты и другое снаряжение.

Эксперты заявили, что сегодня ночью по Киеву запустили самое большое количество баллистических ракет за все время СВО. Были поражены предприятия ракетно-космической и радиоэлектронной промышленности, заводы по производству дронов.