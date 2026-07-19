В Одессе вновь слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы. Как сообщает украинский телеканал «Общественное», в городе были слышны звуки взрывов. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области продолжает действовать сигнал воздушной тревоги.

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Информация о возможных разрушениях и пострадавших на момент публикации не поступала. Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. В Одесской области, по предварительным данным, работают силы противовоздушной обороны.

Ранее российское Министерство обороны сообщало о нанесении ударов высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры в Одесской области, включая резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Южный». Официального подтверждения связи этих ударов с текущими взрывами пока нет.

Это не первая воздушная тревога в Одесской области за последние дни. Регион регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Ситуация остаётся на контроле у экстренных служб. О развитии обстановки будет сообщено дополнительно.